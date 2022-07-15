Юсупов: в «Динамо» Черчесов и Ромащенко говорили, что компьютер взрывается от моих данных

Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов поделился соображениями о своём лучшем отрезке в карьере, показателях пробега и московском «Динамо» времён работы Станислава Черчесова.



«Болельщики видят только голы и пятки – это нормально. Помню, как в «Динамо» Станислав Черчесов и Мирослав Ромащенко говорили, что компьютер взрывается от моих данных – естественно, это недоступно обычному зрителю. Да даже тому, кто действительно разбирается в игре, но не погружён в данные. В какой-то игре Лиги Европы пробежал 14 километров – Ромащенко шутил, что после такого могу не снимать перчатку, здороваясь с ним. Сейчас, конечно, я столько не пробегу. Возраст – никуда не денешься. Плюс где-то стал целенаправленно меньше бегать, чтобы хватало в нужных эпизодах. Например, раньше мог побежать прессинговать до вратаря, а потом умирать в конце матча. Сейчас уже не побегу, если понимаю, что никакой выгоды не извлеку. Не всегда нужно бегать по 14 километров. В этом смысле пример – Нобоа. Да, где-то не хватает резкости, но он всё равно лучший в РПЛ. Считаю, что в «Динамо» Черчесова я играл сильнее, чем сейчас. Мы выиграли шесть матчей в группе Лиги Европы, прошли «Андерлехт» в плей-офф – какая-нибудь российская команда в 2020-х может так? А в той команде я часто выходил на поле», – приводит слова Юсупова Sports.ru.



Артур Юсупов пришёл в «Сочи» в сентябре 2020 года после второго периода выступлений за московское «Динамо», куда он вернулся после двух с половиной сезонов в «Зените» и «Ростове». В прошедшем сезоне 32-летний полузащитник провёл за сочинскую команду 30 матчей во всех турнирах и забил восемь мячей.