Федотов раскрыл главные принципы, на которых будет строиться игра ЦСКА

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался о главных принципах, на которых он собирается выстраивать игру красно-синих.
«Единство атаки и обороны. Мы должны быть сбалансированы во всех линиях, должны использовать пространство. Необходимо найти баланс, наладить быстрые переходы, плюс команда должна уметь прессинговать во всех фазах, а также контрпрессинговать. Сейчас в ЦСКА мы на стадии того, чтобы центральные защитники участвовали в атакующих действиях. Мы изучаем ребят, посмотрели всех на разных позициях. Осталось прийти к гармонии.
Должны владеть аритмией – быстрые переходы тоже никто не отменял. Надо хорошо владеть моментами, когда соперник не расставился: когда оборона не сформирована – забиваются голы. Ну а позиционные атаки – самое сложное в футболе, здесь нам есть над чем работать.
Футбол – противоборство атаки и обороны – ни больше, ни меньше. Чтобы забивать голы, нужно делать передачу вперёд, быстро вскрывать свободное пространство. А чтобы не пропускать, нужно эти действия нивелировать. Организованный прессинг – один из лучших вариантов для этого. Это интеллектуальный процесс, команда должна всё чётко анализировать и выполнять. Но это то направление, которое позволяет допускать меньше моментов у своих ворот», – сказал Федотов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Полное интервью с Владимиром Федотовым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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