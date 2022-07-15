Владимир Федотов высказался о возможной работе в сборной России

55-летний наставник московского ЦСКА Владимир Федотов выразил мнение о возможной работе в сборной России.
«Бывает, конечно, что болельщики категоричны. Но это футбол, а футбол для болельщиков. Учитывая такой стресс, хотел бы когда-нибудь возглавить сборную? Все мои мысли только о клубе. Конечно, такая оценка нашей возможной деятельности, если она вообще будет – это почёт и ответственность. Но я не люблю рассуждать в категории «возможно» и «если», в голове у меня только ЦСКА», — сказал Федотов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Напомним, Федотов возглавил ЦСКА в текущее межсезонье, подписав контракт на три года. Ранее он работал на аналогичной должности в «Сочи», который привёл к серебряным медалям в чемпионате России, и «Оренбурге».
11 самых крутых молодых футболистов РПЛ.
- 15 июля 2022
-
10:03
-
10:00
-
09:44
-
09:30
-
09:23
-
09:00
-
08:54
-
08:50
-
08:49
-
08:32
-
08:30
-
08:24
-
08:00
-
07:55
-
07:41
-
07:05
-
06:32
-
06:04
-
06:01
-
05:35
-
05:28
-
04:51
-
04:42
-
04:41
-
04:25
-
04:19
-
04:08
-
03:38
-
03:16
-
03:01
-
03:01
-
02:51
-
02:49
-
02:27
-
02:11