Владимир Федотов высказался о возможной работе в сборной России

55-летний наставник московского ЦСКА Владимир Федотов выразил мнение о возможной работе в сборной России.

«Бывает, конечно, что болельщики категоричны. Но это футбол, а футбол для болельщиков. Учитывая такой стресс, хотел бы когда-нибудь возглавить сборную? Все мои мысли только о клубе. Конечно, такая оценка нашей возможной деятельности, если она вообще будет – это почёт и ответственность. Но я не люблю рассуждать в категории «возможно» и «если», в голове у меня только ЦСКА», — сказал Федотов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Напомним, Федотов возглавил ЦСКА в текущее межсезонье, подписав контракт на три года. Ранее он работал на аналогичной должности в «Сочи», который привёл к серебряным медалям в чемпионате России, и «Оренбурге».

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