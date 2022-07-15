Футболистка «Эспаньола» Карпова рассказала, готова ли вернуться в сборную России

Нападающая «Эспаньола» Надежда Карпова высказалась об отношении к родной стране, перспективах возвращения женской сборной России на международные турниры и возможности выступлений за национальную команду в будущем.



«Как и отношение к стране, отношение к сборной не поменялось. Для меня правительство – это не Россия. Россия – это друзья, близкие, дом бабушки, в котором я росла, детский садик, двор, в котором я начинала играть в футбол. Когда специальная военная операция (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ. — Прим. «Чемпионата») закончится и нас снова допустят до международных соревнований в прекрасной России будущего, я, как и раньше, буду выступать за сборную», – сказала Карпова в интервью The Village.



Напомним, Карпова играет за «Эспаньол» с 2020 года. В прошлом сезоне нападающая поучаствовала в 10 матчах и забила четыре гола. Ранее россиянка играла в составе другого испанского клуба – «Валенсии». С 2016 по 2019 год Карпова вызывалась в национальную сборную России, за которую провела 24 матча и оформила шесть голов.