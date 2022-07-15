Федотов: Чалов в «Базеле»? ЦСКА без Фёдора никуда, он нам очень нужен

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов выразил мнение о возвращении из аренды из швейцарского «Базеля» 24-летнего российского нападающего Фёдора Чалова.

«Чалов не мог вернуться к нам раньше 30 июня из-за сроков арендного соглашения. Федя заложил хороший фундамент, потому что, по его словам, тренировочный процесс в Швейцарии и у нас похож. Чалову есть куда расти, но его общее состояние радует.

«Базель» хочет его вернуть? Без Фёдора нам никуда, он нам очень нужен. Сейчас мы знакомимся, нацеливаем его на созидательные действия. Показываем, как открываться, к чему быть готовым, проводим с Федей ежедневный анализ. Громадный плюс, что у него уже есть сыгранность.

Что касается его психологического состояния, то мы уделяем этому компоненту большое внимание. Футбол ― единственная игра, в которую играют ногами, но всё на деле находится в голове. Все, в том числе и топовые форварды, через это прошли, когда делаешь всё правильно, а забить не можешь. Психологию никто не отменял. В вопросе Чалова может мешать гипернастрой, огромное желание забить. Может, стоит поменять установку, быть более спокойным, уравновешенным. Форвард забивает голы, только когда хладнокровен», — сказал Федотов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Напомним, за весеннюю часть сезона-2021/2022 в составе «Базеля» Чалов принял участие в 16 встречах, в которых забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.

Полное интервью с Владимиром Федотовым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

Какие российские клубы пропали в последние годы?