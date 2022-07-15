В Африке на матч женского футбола пришли 45 тысяч болельщиков. Это рекорд континента
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В Африке удалось обновить рекорд континента по посещаемости футбольного матча, в котором играли женские сборные. Об этом сообщает журналист Коллинс Окиньо в «Твиттере».
Данное историческое событие пришлось на встречу плей-офф женского Кубка африканских наций, в котором Марокко принимал Ботсвану. Общая аудитория на «Принц Мулай Абделлах Стэдиум» в Рабате составила 45 тыс. человек.
Напомним, в апреле этого года в полуфинале женской Лиги чемпионов на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне местная одноимённая команда встречалась с немецким «Вольфсбургом». Встречу посетили 91 648 человек, что также является обновлением рекорда посещаемости для женского футбола.
Собака выбежала на поле в матче женских сборных Чили и Венесуэлы.
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