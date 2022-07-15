Солист группы «Дюна» Рыбин: кто вообще пригласил «Би-2»?

Лидер музыкальной группы «Дюна» Виктор Рыбин высказался относительно выступления «Би-2» после матча за Суперкубок России «Зенит» – «Спартак». Тогда солист группы Лёва Би-2 (он же Егор Бортник) вышел на сцену в шарфе «Спартака», но болельщики «Зенита» внешний вид и выступление музыканта не оценили, освистав его.



«Нечего болтать языком и списывать на то, что они не это имели в виду… Они предатели, и кто их вообще пригласил? Этих людей тоже надо к ответу подтянуть. Это называется разжигание ненависти по политическим убеждениям. А люди их освистали — так надо было и навесить пару раз по бороде», – приводит слова Рыбина «Царьград ТВ».



Отметим, после выступления Лёва Би-2 сказал по поводу свиста болельщиков «Зенита», что ему всё равно, а спартаковский шарф он взял на сцену ровно по той причине, что болеет за «Спартак». Солист группы также отметил, что он «много раз шёл наперекор многим вещам».



Матч за Суперкубок России завершился победой «Зенита» над «Спартаком» со счётом 4:0.