Анчелотти: Рюдигер и Тчуамени – лучшие из тех, кого можно было найти на рынке

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился своими соображениями о летней активности «сливочных» на трансферном рынке и ответил на вопрос о желании использовать Эдена Азара в ходе июльского турне по США на позиции ложной девятки.



«Моя идея заключается в том, чтобы по крайней мере понаблюдать за Азаром в этой роли. Это может быть полезно для нас. Что касается трансферов, мы больше не собираемся никого подписывать, нам достаточно футболистов. Тчуамени и Рюдигер? Оба подписания дают команде качество. На своих позициях они – лучшие из тех, кого можно было найти на рынке. Рюдигер – отличный центральный защитник. Тчуамени очень молод, с большим потенциалом, и он уже игрок сборной Франции. Мы воспользуемся турне по США, чтобы адаптировать их к нашему составу», – цитирует Анчелотти Marca.



Орельен Тчуамени – воспитанник «Бордо», который в 2020 году продал его в «Монако» за € 18 млн. В минувшем сезоне футболист провёл 50 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал три результативные передачи.



Антонио Рюдигер перешёл в «Реал» в статусе свободного агента, подписав пятилетний контракт. С 2017 года немецкий футболист выступал в составе лондонского «Челси». В Англии Рюдигер выиграл пять трофеев, включая Лигу чемпионов, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.