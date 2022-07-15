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«Тяжёлая работа». Роналду тренируется в зале, пока «Манчестер Юнайтед» проводит матчи

«Тяжёлая работа». Роналду тренируется в зале, пока «Манчестер Юнайтед» проводит матчи
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Нападающий английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду продолжает работать индивидуально, не поехав с командой на предсезонное турне. В четверг португалец отрапортовал перед подписчиками о занятии в тренажёрном зале.

«Тяжёлая работа», – такими словами Криштиану сопроводил опубликованное в соцсетях фото.

Фото: соцсети Криштиану Роналду

«Манчестер Юнайтед» готовится к старту очередного розыгрыша английской Премьер-лиги под руководством нового главного тренера Эрика тен Хага. 12 июля в Бангкоке (Таиланд) манкунианцы со счётом 4:0 разгромили «Ливерпуль» благодаря голам Джейдона Санчо, Фреда, Антони Марсьяля и Факундо Пельистри. После этого команда переместилась в Австралию – международное турне продолжится в Мельбурне игрой с «Мельбурн Виктори». Она состоится 15 июля.

Роналду, пропустивший сбор команды после отпуска, не полетел с «МЮ» на турне. В прессе ежедневно сообщается о том, что Криштиану в это межсезонье намерен сменить клуб. Помимо интереса ряда европейских клубов, накануне TVI и CNN Portugal сообщил о предложении из Саудовской Аравии с зарплатой для звёздного португальца € 125 млн в год. При этом тен Хаг в июле успел заявить на пресс-конференции, что футболист входит в его планы.

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