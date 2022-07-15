Полузащитник «Локомотива» Бека-Бека: поразила инфраструктура в России, не только в Москве

Хавбек московского «Локомотива» Алексис Бека-Бека поделился мнением о первом сезоне в России и ответил на вопрос, совпали ли его ожидания перед трансфером в «Локомотив» с реальностью.



«Не буду скрывать, когда ехал в Россию, немного волновался, потому что до конца не знал, чего ожидать и какая реальность меня встретит. Но могу сказать, что в моём сравнении гораздо больше позитива. Прежде всего, удивила та инфраструктура, та развитость клуба, которую здесь увидел. Всё есть. Более того, сейчас нам построили великолепную базу со всеми возможностями для тренировочного процесса, восстановления, жизни здесь. У меня была возможность увидеть стадионы в других городах. Меня поразило, какие прекрасные арены построены в России, какая великолепная инфраструктура в стране, не только в Москве. Второе, что меня удивило – высокий уровень чемпионата. Могу сказать, что первый сезон в «Локомотиве» был не очень простым. Мне есть над чем работать и в чём прогрессировать. Нужно продолжать улучшаться», – сказал Бека Бека в интервью LOKO TV.



Напомним, Бека-Бека перешёл в «Локомотив» из «Кана» летом 2021 года. По данным СМИ, сумма сделки составила € 6 млн. В РПЛ-2021/2022 француз провёл 19 матчей и отметился четырьмя результативными передачами.