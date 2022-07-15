Команда с Дзюбой и Слуцким заняла 5-е место в интеллектуальной игре в Казани

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий и 33-летний российский экс-форвард санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба, поддерживающий форму в составе казанского клуба, приняли участие в интеллектуальной игре, прошедшей в одном из баров столицы Татарстана. Об этом информирует портал KazanFirst.
Команда, в которую вошли Слуцкий и Дзюба под названием «FCRK», по итогам квиза набрала 46 очков, что позволило им занять пятое место в турнирной таблице. Отставание от лидера составило лишь девять очков.
Отмечается, что хуже всего «FCRK» справилась с заданиями на логику, там не удалость набрать очков, а лучше всего – с задачками на общую эрудицию.
33-летний Дзюба находится без клуба после истечения контракта с «Зенитом», за который Артём выступал с 2015 по 2022 год. В составе команды нападающий забил 108 голов и отдал 70 результативных передач в 249 матчах, а также выиграл 10 трофеев. На счету Дзюбы также 55 матчей за сборную России (30+16).
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