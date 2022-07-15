Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Меган Рапино отпраздновала гол в стиле Криштиану Роналду

Меган Рапино отпраздновала гол в стиле Криштиану Роналду
Комментарии

Футболистка «Ол Рейн» и сборной США Меган Рапино скопировала фирменное празднование португальца Криштиану Роналду, забив гол на тренировке национальной команды.

37-летняя Рапино замкнула подачу партнёрши по команде головой, после чего повторила действия Роналду – высоко выпрыгнула, развернулась в воздухе и развела руками при приземлении, лишь изменив выкрик. Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

В 2019 году Меган Рапино стала обладателем «Золотого мяча» от France Football и была признана лучшей футболисткой мира по версии ФИФА. В составе сборной США она является Олимпийской чемпионкой 2012 года и двукратная чемпионкой мира (2015, 2019). В июле 2022 года Рапино получила от Джо Байдена высшую гражданскую награду США – Президентскую медаль свободы.

Португалия сделала камбэк во втором матче подряд! Но этого всё равно не хватило Португалия сделала камбэк во втором матче подряд! Но этого всё равно не хватило
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022