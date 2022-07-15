Меган Рапино отпраздновала гол в стиле Криштиану Роналду

Футболистка «Ол Рейн» и сборной США Меган Рапино скопировала фирменное празднование португальца Криштиану Роналду, забив гол на тренировке национальной команды.
37-летняя Рапино замкнула подачу партнёрши по команде головой, после чего повторила действия Роналду – высоко выпрыгнула, развернулась в воздухе и развела руками при приземлении, лишь изменив выкрик. Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
В 2019 году Меган Рапино стала обладателем «Золотого мяча» от France Football и была признана лучшей футболисткой мира по версии ФИФА. В составе сборной США она является Олимпийской чемпионкой 2012 года и двукратная чемпионкой мира (2015, 2019). В июле 2022 года Рапино получила от Джо Байдена высшую гражданскую награду США – Президентскую медаль свободы.
- 15 июля 2022
-
05:28
-
04:51
-
04:42
-
04:41
-
04:25
-
04:19
-
04:08
-
03:38
-
03:16
-
03:01
-
03:01
-
02:51
-
02:49
-
02:27
-
02:11
-
02:11
-
01:55
-
01:40
-
01:33
-
01:19
-
01:01
-
00:52
-
00:50
-
00:37
-
00:34
-
00:24
-
00:21
-
00:07
- 14 июля 2022
-
23:58
-
23:57
-
23:55
-
23:48
-
23:48
-
23:43
-
23:41