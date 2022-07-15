Меган Рапино отпраздновала гол в стиле Криштиану Роналду

Футболистка «Ол Рейн» и сборной США Меган Рапино скопировала фирменное празднование португальца Криштиану Роналду, забив гол на тренировке национальной команды.



37-летняя Рапино замкнула подачу партнёрши по команде головой, после чего повторила действия Роналду – высоко выпрыгнула, развернулась в воздухе и развела руками при приземлении, лишь изменив выкрик. Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

В 2019 году Меган Рапино стала обладателем «Золотого мяча» от France Football и была признана лучшей футболисткой мира по версии ФИФА. В составе сборной США она является Олимпийской чемпионкой 2012 года и двукратная чемпионкой мира (2015, 2019). В июле 2022 года Рапино получила от Джо Байдена высшую гражданскую награду США – Президентскую медаль свободы.