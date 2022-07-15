Анчелотти высказался о матче с «Барселоной», который состоится в Лас-Вегасе 24 июля

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти на пресс-конференции ответил на вопрос о предстоящем матче с «Барселоной», который ждёт команду в рамках турне по США.
«Противостояние с «Барселоной» в Вегасе? Игры с этим соперником никогда не бывают товарищескими, это не выставочная встреча. «Барселона» – команда, которую мы очень уважаем и с которой у нас самое большое соперничество. Так что это будет и шоу, и в то же время очень конкурентный матч», – приводит слова Анчелотти Marca.
Матч «Реал» – «Барселона» состоится на Allegiant Stadium в Лас-Вегасе 24 июля. Стартовый свисток прозвучит в 6:00 мск. Также в программу подготовки «сливочных» в США заложены встречи с мексиканской «Америкой» (рано утром 27 июля) и туринским «Ювентусом» (31 июля).
Все пять финалов ЛЧ Карло Анчелотти
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