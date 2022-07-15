Руни хочет видеть Лингарда в «Ди-Си Юнайтед»

Главный тренер «Ди-Си Юнайтед» Уэйн Руни хочет видеть английского полузащитника Джесси Лингарда у себя в клубе, сообщает The Athletic.



По информации издания, переговоры между сторонами уже начались. Помимо «Ди-Си Юнайтед» в услугах Лингарда заинтересованы ещё несколько клубов чемпионата США по футболу.



Всего Лингард сыграл в 232 матчах за «Манчестер Юнайтед», в которых забил 35 голов и отдал 21 результативную передачу. 29-летний полузащитник принял участие в 16 матчах английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 и забил два гола. В сентябре 2021 года «Манчестер Юнайтед» предложил англичанину новый контракт, но игрок ответил отказом.



Руни выступал за «Ди-Си Юнайтед» во время игровой карьеры с 2018 по 2020 год. Напомним, Руни объявил об уходе из «Дерби Каунти» 24 июня.

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