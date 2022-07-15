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Агент де Йонга не хочет, чтобы Френки переходил в «Манчестер Юнайтед»

Агент де Йонга не хочет, чтобы Френки переходил в «Манчестер Юнайтед»
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Агент голландского полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга не хочет, чтобы его клиент переходил в «Манчестер Юнайтед», сообщает Sport.es.

По информации издания, агент попросил генерального директора английского клуба перестать настаивать на трансфере полузащитника.

Напомним, ранее поступала информация, что агенты нидерландского полузащитника Али Дурсун и Хасан Четинкая сообщили «Барселоне», что их игрок по-прежнему не намерен уходить. Кроме того, они проинформировали каталонцев, что не согласны ни на снижение зарплаты, ни на переговоры, связанные с этим.

Действующий контракт де Йонга с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2026 года. В прошлом сезоне полузащитник сыграл в 32 матчах испанской Примеры, забил три гола и отдал три результативные передачи.

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