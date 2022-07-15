Агент де Йонга не хочет, чтобы Френки переходил в «Манчестер Юнайтед»

Агент голландского полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга не хочет, чтобы его клиент переходил в «Манчестер Юнайтед», сообщает Sport.es.



По информации издания, агент попросил генерального директора английского клуба перестать настаивать на трансфере полузащитника.



Напомним, ранее поступала информация, что агенты нидерландского полузащитника Али Дурсун и Хасан Четинкая сообщили «Барселоне», что их игрок по-прежнему не намерен уходить. Кроме того, они проинформировали каталонцев, что не согласны ни на снижение зарплаты, ни на переговоры, связанные с этим.



Действующий контракт де Йонга с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2026 года. В прошлом сезоне полузащитник сыграл в 32 матчах испанской Примеры, забил три гола и отдал три результативные передачи.