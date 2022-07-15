Агент де Йонга не хочет, чтобы Френки переходил в «Манчестер Юнайтед»

Агент голландского полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга не хочет, чтобы его клиент переходил в «Манчестер Юнайтед», сообщает Sport.es.
По информации издания, агент попросил генерального директора английского клуба перестать настаивать на трансфере полузащитника.
Напомним, ранее поступала информация, что агенты нидерландского полузащитника Али Дурсун и Хасан Четинкая сообщили «Барселоне», что их игрок по-прежнему не намерен уходить. Кроме того, они проинформировали каталонцев, что не согласны ни на снижение зарплаты, ни на переговоры, связанные с этим.
Действующий контракт де Йонга с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2026 года. В прошлом сезоне полузащитник сыграл в 32 матчах испанской Примеры, забил три гола и отдал три результативные передачи.
- 15 июля 2022
-
06:32
-
06:04
-
06:01
-
05:35
-
05:28
-
04:51
-
04:42
-
04:41
-
04:25
-
04:19
-
04:08
-
03:38
-
03:16
-
03:01
-
03:01
-
02:51
-
02:49
-
02:27
-
02:11
-
02:11
-
01:55
-
01:40
-
01:33
-
01:19
-
01:01
-
00:52
-
00:50
-
00:37
-
00:34
-
00:24
-
00:21
-
00:07
- 14 июля 2022
-
23:58
-
23:57
-
23:55