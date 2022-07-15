Кристофер Нкунку намерен остаться в «РБ Лейпциг»

Французский полузащитник «РБ Лейпциг» Кристофер Нкунку рассказал о намерении остаться в немецком клубе.



«Для меня было само собой разумеющимся продлить контракт с командой. В этом городе и в этом клубе я чувствую себя как дома. По-прежнему не считаю свою работу здесь завершённой. Так что я не думаю о том, чтобы покинуть клуб в следующем году», — приводит слова Нкунку Goal.



Кристофер Нкунку перешёл в свой нынешний клуб в июле 2019 года из французского «ПСЖ» и забил 47 голов в 134 матчах. В минувшем сезоне он отметился 20 мячами в 33 матчах Бундеслиги. Ранее в СМИ сообщалось об интересе к Нкунку со стороны «Манчестер Юнайтед», «Арсенала» и «Челси». Портал Transfermarkt оценивает стоимость Нкунку в € 80 млн.