Карло Анчелотти поделился ожиданиями от следующего сезона
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от следующего сезона.
«Победы доставляют мне много счастья, поэтому я хочу сохранить эти моменты. Мы хотели бы повторить в будущем сезоне то, чего добились в прошлом сезоне. Стремимся адаптировать новых игроков к нашей философии. У нас есть возможности для улучшения по сравнению с прошлым сезоном. У нас больше уверенности и знаний», — приводит слова Анчелотти Managing Madrid.
Матч «Реал» – «Барселона» состоится на Allegiant Stadium в Лас-Вегасе 24 июля. Стартовый свисток прозвучит в 6:00 мск. Также в программу подготовки «сливочных» в США заложены встречи с мексиканской «Америкой» (рано утром 27 июля) и туринским «Ювентусом» (31 июля).
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