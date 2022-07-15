Анчелотти рассказал, что «Реал» закончил трансферную кампанию

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что клуб закончил свою трансферную кампанию.

«Я не хочу говорить о трансферных слухах вокруг клуба, но сообщаю, что этим летом мы не собираемся никого подписывать. Клуб достаточно укомплектован», — цитирует Анчелотти Marca.

Этим летом «Реал» подписал Орельена Тчуамени и Антонио Рюдигера.

Тчуамени– воспитанник «Бордо», который в 2020 году продал его в «Монако» за € 18 млн. В минувшем сезоне футболист провёл 50 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал три результативные передачи.



Антонио перешёл в «Реал» в статусе свободного агента, подписав пятилетний контракт. С 2017 года немецкий футболист выступал в составе лондонского «Челси». В Англии Рюдигер выиграл пять трофеев, включая Лигу чемпионов, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.