Анчелотти оценил важность предсезонного турне по США
Поделиться
Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти на пресс-конференции ответил на вопрос о предсезоннем турне по США, в котором у чемпиона Испании будет три поединка, включая «Эль-Классико».
«Для нас очень важный предсезонные турниры. Нам нравится летать в Соединённые Штаты Америки на подобные соревнования. Мы всегда чувствовали себя здесь хорошо. Мы собираемся тут играть с сильнейшими клубами. „Америка“ — один из них», — цитирует Анчелотти Marca.
«Эль-Классико» «Реал» – «Барселона» состоится на Allegiant Stadium в Лас-Вегасе 24 июля. Стартовый свисток прозвучит в 6:00 мск. Также в программу подготовки «сливочных» в США заложены встречи с мексиканской «Америкой» (рано утром 27 июля) и туринским «Ювентусом» (31 июля).
Новость по темеАнчелотти рассказал, что «Реал» закончил трансферную кампанию
Комментарии
- 15 июля 2022
-
08:32
-
08:30
-
08:24
-
08:00
-
07:55
-
07:41
-
07:05
-
06:32
-
06:04
-
06:01
-
05:35
-
05:28
-
04:51
-
04:42
-
04:41
-
04:25
-
04:19
-
04:08
-
03:38
-
03:16
-
03:01
-
03:01
-
02:51
-
02:49
-
02:27
-
02:11
-
02:11
-
01:55
-
01:40
-
01:33
-
01:19
-
01:01
-
00:52
-
00:50
-
00:37
Партнерский контент