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Анчелотти оценил важность предсезонного турне по США

Анчелотти оценил важность предсезонного турне по США
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Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти на пресс-конференции ответил на вопрос о предсезоннем турне по США, в котором у чемпиона Испании будет три поединка, включая «Эль-Классико».

«Для нас очень важный предсезонные турниры. Нам нравится летать в Соединённые Штаты Америки на подобные соревнования. Мы всегда чувствовали себя здесь хорошо. Мы собираемся тут играть с сильнейшими клубами. „Америка“ — один из них», — цитирует Анчелотти Marca.

«Эль-Классико» «Реал» – «Барселона» состоится на Allegiant Stadium в Лас-Вегасе 24 июля. Стартовый свисток прозвучит в 6:00 мск. Также в программу подготовки «сливочных» в США заложены встречи с мексиканской «Америкой» (рано утром 27 июля) и туринским «Ювентусом» (31 июля).

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