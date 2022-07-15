Спаллетти раскрыл трансферные планы «Наполи»

Главный тренер итальянского «Наполи» Лучано Спаллетти высказался по поводу трансферных целей клуба.

«Мы подумали, что именно Кварацхелию должен заменить Инсинье. Клуб также завершил работу над левой линией атаки, приобретя Оливейру. Но работа над трансферами ещё не закончена, мы всё ещё ищем подходящие варианты, которые бы сделали нашу команду непобедимой», — приводит слова Спаллетти сайт Альфредо Педуллы.

Напомним, Кварацхелия начинал сезон-2021/2022 в казанском «Рубине». В конце марта российский клуб объявил, что приостанавливает соглашение с футболистом. Однако позднее стало известно, что Кварацхелия расторг соглашение с «Рубином» и подписал контракт с батумским «Динамо» на два года.



Кварацхелия перешёл в казанский «Рубин» из грузинского клуба «Рустави» в 2019 году.