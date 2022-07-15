Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов назвал позиции, которые ЦСКА необходимо усилить этим летом.
«Трансферы такая вещь: когда тебе кажется, что уже всё готово, они срываются по разным причинам. Уже несколько так развалилось за это окно. Вы же понимаете – с последними событиями нюансов добавилось. Мы готовились к сезону, осознавая это. Да, мы понимаем, что тем, кого мы приобретём, придётся по ходу сезона встраиваться в команду, на что понадобится время, хоть мы и уповаем на профессионализм. Вы же понимаете – с последними событиями нюансов добавилось.
Сейчас не отыграешь сезон 14 людьми в заявке. У нас тренируется 23 игрока, но каждому футболисту нужна конкуренция. Нам нужны трансферы на несколько позиций, кроме вратарской. У них как раз с конкуренцией полный порядок. Основные позиции, которые надо усилить – центральный защитник и полузащитник? Да, всё верно», — сказал Федотов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
- 15 июля 2022
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