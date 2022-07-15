Канищев: сложно представить, что «Зенит» не выиграет у «Химок» после матча со «Спартаком»
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Бывший футболист Анатолий Канищев поделился ожиданиями от матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Зенит» сыграет с «Химками».
«Сложно представить себе, что «Зенит» не выиграет у «Химок» после матча со «Спартаком». Было видно, что команда в тонусе и готова к старту чемпионата. «Зенит» должен выиграть. Будет большим сюрпризом, если это будет не так. Поэтому здесь нет особых ожиданий — будет так, как должно быть», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Сегодня, 15 июля, состоится стартовый матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Зенит» сыграет с «Химками». Встреча пройдёт на «Арене Химки». Она стартует в 20:00 мск. «Зенит» является действующим чемпионом РПЛ.
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