«Уфа» объявила о трансфере Сандрачука из «Зенита»

Футбольный клуб «Уфа» на своём официальном сайте объявил о трансфере защитника «Зенита» Александра Сандрачука. 20-летний игрок подписал долгосрочный контракт с уфимцами.
«Поздравляем Александра с переходом в ФК «Уфа», желаем больших успехов и много побед!» — написала пресс-служба «Уфы».
Напомним, Александр Сандрачук – воспитанник питерского «Зенита». В прошлом сезоне он выступал за дубль сине-бело-голубых. В ФНЛ-2 Сандрачук провёл 24 матча, забил два гола и отдал три результативные передачи. Также на его счету шесть матчей в юношеской лиге УЕФА за команду «Зенита» U19 (один гол, одна результативная передача).
Также защитник вызывался в юношеские сборные России U17 и U19. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 225 тыс.
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