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Федотов: думаю, Фернандес хочет вернуться в ЦСКА. Верю, он ещё сыграет за клуб

Федотов: думаю, Фернандес хочет вернуться в ЦСКА. Верю, он ещё сыграет за клуб
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал будущее защитника Марио Фернандеса, который приостановил контракт с клубом.

«Фернандес ― это история ЦСКА. Молодой парень приехал сюда, провёл здесь всю сознательную жизнь, получил российский паспорт. Это преданный клубу игрок, двери для него всегда открыты, Марио об этом знает.

Был ли у меня с ним диалог? Секрет. Думаю, Марио давно хочет вернуться, но у него скоро родится ребёнок. Как только он родится ― ситуация должна поменяться. Верю, Фернандес ещё сыграет за ЦСКА», ― сказал Федотов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Напомним, у Фернандеса есть действующий контракт с ЦСКА до лета 2024 года, который был приостановлен клубом по просьбе игрока на неопределённый срок в связи с предстоящим пополнением в семье. Защитник вернулся в Бразилию сразу после окончания сезона чемпионата России.

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