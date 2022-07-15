Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Владимир Федотов ответил на вопрос о возможной обиде Ротенберга на уход из «Сочи» в ЦСКА

Владимир Федотов ответил на вопрос о возможной обиде Ротенберга на уход из «Сочи» в ЦСКА
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов ответил на вопрос о возможной обиде владельца «Сочи» Бориса Ротенберга на уход из клуба.

«Я просто хочу сказать огромное и искреннее спасибо за поддержку и оказанное доверие, что мы с тренерским штабом представляли команду «Сочи». Но клуб выполнял все обязательства. Команда никогда не испытывала никаких проблем. Это большая заслуга президента клуба. И я лично, и весь тренерский штаб благодарим его за доверие и поддержку на протяжении всего периода работы. И, безусловно, вклад руководителя клуба тут огромен», — сказал Федотов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Напомним, Федотов возглавил ЦСКА в текущее межсезонье, подписав контракт на три года. Ранее он работал на аналогичной должности в «Сочи», который привёл к серебряным медалям в чемпионате России, и «Оренбурге».

«Эджуке даже не мог смотреть мне в глаза». Первое большое интервью с Федотовым в ЦСКА «Эджуке даже не мог смотреть мне в глаза». Первое большое интервью с Федотовым в ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022