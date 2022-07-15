Владимир Федотов ответил на вопрос о возможной обиде Ротенберга на уход из «Сочи» в ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов ответил на вопрос о возможной обиде владельца «Сочи» Бориса Ротенберга на уход из клуба.
«Я просто хочу сказать огромное и искреннее спасибо за поддержку и оказанное доверие, что мы с тренерским штабом представляли команду «Сочи». Но клуб выполнял все обязательства. Команда никогда не испытывала никаких проблем. Это большая заслуга президента клуба. И я лично, и весь тренерский штаб благодарим его за доверие и поддержку на протяжении всего периода работы. И, безусловно, вклад руководителя клуба тут огромен», — сказал Федотов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Напомним, Федотов возглавил ЦСКА в текущее межсезонье, подписав контракт на три года. Ранее он работал на аналогичной должности в «Сочи», который привёл к серебряным медалям в чемпионате России, и «Оренбурге».
- 15 июля 2022
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