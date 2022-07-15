Видеообзор матча Франция — Бельгия на женском Евро-2022

В четверг, 14 июля, был сыгран заключительный матч второго тура группового этапа женского чемпионата Европы — 2022 между сборными Франции и Бельгии. Встреча прошла на стадионе «Нью-Йорк» в Ротерхэме (Англия). Матч закончился со счётом 2:1 в пользу Франции.



Все голы были забиты в первом тайме. За сборную Франции отличились форварды Кадидьяту Дьяни (на 3-й минуте) и Улемата Сарр (на 41-й минуте). За национальную команду Бельгии забила защитница Жанис Кайман. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу француженок.

Видеообзор матча женских сборных Франции и Бельгии:

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В параллельном матче группы D между собой встретились сборные Италии и Исландии. Игра завершилась со счётом 1:1.

Видеообзор матча женских сборных Италии и Исландии:

После того как команды провели на турнире по два матча, француженки с шестью очками лидируют в группе D. На втором месте сборная Исландии, у неё два очка. Третья — Бельгия, четвёртая — Италия, у обеих команд по одному очку.