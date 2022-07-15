Федотов: почему Березуцкий не остался? Тяжело быть главным, а потом становиться помощником

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов объяснил, почему Алексей Березуцкий не остался в его тренерском штабе. Напомним, в прошлом сезоне Березуцкий возглавлял армейцев. Вместе с ним команда заняла пятое место в Российской Премьер-Лиге.
«С Алексеем Березуцким мы общались близко, выбор был за ним. Изначально расклад был такой, что он останется в штабе, но, подумав, он поменял решение. Мы говорили с ним о том, чтобы он остался в клубе и был помощником в том числе в организации трансферных дел.
Почему он не остался? Тяжело быть главным тренером, а потом снова становиться помощником. Это очень скользкий и непростой момент, никогда не знаешь, как это воспримет команда. Это непростой выбор Алексея, который мы уважаем», — сказал Федотов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
- 15 июля 2022
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