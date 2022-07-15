В «Торпедо» заявили, что близки к подписанию контракта с Игорем Смольниковым
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Спортивный директор московского «Торпедо» Максим Ляпин заявил, что клуб близок к подписанию контракта с защитником Игорем Смольниковым.
«Торпедо» ведёт переговоры о подписании Игоря Смольникова. Следите за сайтом, сегодня будут новости», — сказал Ляпин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Смольников начинал карьеру в «Торпедо», после чего перешёл в «Локомотив». Из стана железнодорожников он несколько раз уходил в аренду, в том числе в «Ростов», куда перебрался на постоянной основе, а затем сразу же ушёл в «Краснодар». После года в стане «быков» его купил «Зенит», за который он выступал на протяжении семи лет. После этого Смольников вновь поиграл за «Краснодар», а также выступал за тульский «Арсенал».
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