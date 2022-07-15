Федотов: не знаю, почему «Сочи» не поблагодарил меня за работу. Честно исполнял свою роль

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал, как отнёсся к тому, что «Сочи» не поблагодарил его за проделанную работу.



«На такой волне успеха тяжело уходить. Но у меня появился новый вызов. Я не давал никаких обещаний, что продолжу работу в «Сочи». Я благодарен сочинскому клубу за возможность совершенствоваться, развиваться. Мы делали это вместе: спаслись от вылета, взяли пятое место и серебро. Весь тренерский штаб, руководство отдавалось делу полностью. «Сочи» ― детище Бориса Романовича, Ротенберг глубоко посвящён в дела команды. Всем огромная благодарность, в том числе болельщикам ― мы очень тепло общались, встречались по скайпу после ухода. Мы были честными перед ними, на поле мы оставляли всё.



Не знаю, почему клуб не поблагодарил меня за работу, но так получилось. Мы всегда честно исполняли свою роль в клубе. Да, расставание не всегда бывает приятными. В футболе это особенно болезненная штука, ведь ты отдаёшься ему всеми фибрами души», — сказал Федотов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.