Агент Смольникова подтвердил информацию об интересе «Торпедо» к игроку

Александр Маньяков, агент защитника Игоря Смольникова, подтвердил информацию об интересе «Торпедо» к своему клиенту.



«Максим Ляпин про близость контракта со Смольниковым сказал. Я пока не буду комментировать, потому что предложений хватает. Дело за Игорем и за клубами, которые делали ему предложения.



Пока непонятно, когда будет ясность по клубу Смольникова. Первый тур РПЛ никак не ускоряет процесс? Посмотрим. Тяжело что-то сказать. Я не готов конкретно что-то комментировать», — сказал Маньяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.



Ранее Metaratings.ru сообщил, что «Торпедо» возобновило переговоры с защитником Игорем Смольниковым. Ранее стороны не смогли прийти к компромиссу, но продолжили диалог, сделка может завершиться в ближайшее время.

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