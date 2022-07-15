CAS отклонил апелляции об отстранении российских клубов от еврокубков

CAS отклонил апелляции ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и «Сочи» на решение УЕФА об отстранении российских футбольных клубов от еврокубков, сообщает официальный сайт органа. Также Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию РФС.

Напомним, 2 мая УЕФА принял решение об отстранении российских клубов и сборных от международного сезона-2022/2023. Российские команды в следующем сезоне не смогут принять участия в еврокубках, Лиге наций УЕФА, чемпионате Европы U21, женском Евро – 2022, а также в квалификации женского чемпионата мира 2023 года.

«Зенит», «Динамо», «Сочи» и ЦСКА подали апелляцию в CAS на решение УЕФА об отстранении российских клубов от еврокубков. Они были намерены добиваться восстановления прав на участие в турнирах.