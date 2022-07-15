«Внезапно упал и посинел». Стали известны подробности смерти Александра Козлова

Глава медийной футбольной команды «БроукБойз» Дмитрий Егоров раскрыл подробности смерти экс-нападающего «Спартака» Александра Козлова. Накануне Егоров заявлял, что ведутся переговоры о возможном участии Козлова в медийных матчах за «БроукБойз».
«У него контракт с «Зорким» подписан не был ещё, потому что денег не так много, а по России надо кататься. Плюс двое детей. Поэтому он думал за нас играть, мы тоже этого хотели и такие же условия давали. А так он во всех лигах играл: в ЛФЛ, F-Лиге, на КФК. Сегодня он должен был ответ нам дать. Мы переписывались ещё утром. Но Саня пришёл на тренировку, сидел в кабинете на массажном столе и просто внезапно с него упал, посинел и начал хрипеть. По всем признакам — это отрыв тромба. В УМО это всё не просматривается», — сказал Егоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.
Напомним, Александр Козлов является воспитанником московского «Спартака».
- 15 июля 2022
-
14:38
-
14:35
-
14:35
-
14:34
-
14:33
-
14:30
-
14:28
-
14:27
-
14:23
-
14:10
-
14:07
-
14:01
-
13:55
-
13:50
-
13:48
-
13:46
-
13:40
-
13:39
-
13:32
-
13:30
-
13:24
-
13:22
-
13:18
-
13:15
-
13:13
-
13:07
-
12:55
-
12:52
-
12:40
-
12:34
-
12:26
-
12:24
-
12:15
-
12:02
-
11:47