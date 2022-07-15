РФС после отказа CAS рассматривает возможность обратиться в Верховный суд Швейцарии

Российский футбольный союз (РФС) рассматривает возможность обратиться в Верховный суд Швейцарии по поводу отстранения команд и сборных от международных турниров. Ранее CAS отклонил апелляции РФС об отстранении российских клубов и сборных.
«15 июля Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отказал в удовлетворении исков Российского футбольного союза и футбольных клубов «Зенит», «Динамо», «Сочи» и ЦСКА к УЕФА и ФИФА, связанных с решением об отстранении российских команд от участия в соревнованиях под эгидой организаций.
РФС категорически не согласен с решением CAS и оставляет за собой право продолжить защиту собственных интересов.
В настоящий момент Союз ожидает от CAS полный текст решения, после анализа которого будет принято решение о дальнейших действиях. Возможные варианты включают в том числе обращение в Верховный суд Швейцарии, а также подачу исков в CAS, связанных с компенсацией финансовых убытков, понесённых РФС вследствие действий УЕФА и ФИФА», — сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.
- 15 июля 2022
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