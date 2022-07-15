Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Федотов рассказал старинную притчу, рассуждая о трансферной кампании ЦСКА

Федотов рассказал старинную притчу, рассуждая о трансферной кампании ЦСКА
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал старинную притчу, рассуждая о трансферной кампании московского клуба.

«Свежая кровь команде обязательно нужна, нужна замена ушедшим. Опять же ― молодёжь прошла с нами все сборы. Те, кто лучше всего с этим справился, будут с нами. Да, можно махнуть рукой, схватиться за голову, но что это изменит? Расскажу притчу на этот счёт.

Царь со своим подданным охотились. Подданный зарядил царю ружьё, чтобы тот выстрелил в косулю. Ружьё дало осечку, взорвалось, и царю оторвало кисть. Подданный, увидев это, сказал: «Это хорошо». Царь разозлился и бросил своего подданного в тюрьму, а сам уехал с визитом в другое государство. По дороге его захватило племя каннибалов. Племя захотело принести царя в жертву, но увидело, что у него нет кисти, а жертва же должна быть идеальной. Поэтому царя решили отпустить. Он возвращается домой, вызволяет из тюрьмы подданного и извиняется перед ним, на что подданный снова отвечает: «Да это же хорошо! Если бы я с вами поехал, вас бы в жертву не принесли, а меня бы принесли, ведь у меня руки на месте».

Так что у нас всё хорошо. Но укрепляться надо», — сказал Федотов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

«Эджуке даже не мог смотреть мне в глаза». Первое большое интервью с Федотовым в ЦСКА «Эджуке даже не мог смотреть мне в глаза». Первое большое интервью с Федотовым в ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022