Циннбауэр: «Локомотив» — интересный проект, тем более я семь месяцев находился без работы

Новый главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр признался, что считает московский клуб отличным вариантом для продолжения карьеры, особенно после семимесячного перерыва в работе.
«Понимаю интерес к вопросам о политике в связи с нынешней ситуацией, но хочется говорить только о футболе. «Локомотив» — очень интересный проект, предложение было очень интересным. Тем более в течение семи месяцев я находился без работы. Это отличный клуб с хорошей инфраструктурой, базой, большой историей», — передаёт слова Циннбауэра корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Напомним, ранее сообщалось, что назначение Циннбауэра на пост наставника «Локо» носит формальный характер. Фактически роль главного тренера железнодорожников продолжит исполнять Марвин Комппер. Однако у него нет необходимой лицензии, чтобы занимать эту должность официально, поэтому юридически наставником команды будет считаться Циннбауэр.
- 15 июля 2022
-
14:41
-
14:38
-
14:35
-
14:35
-
14:34
-
14:33
-
14:30
-
14:28
-
14:27
-
14:23
-
14:10
-
14:07
-
14:01
-
13:55
-
13:50
-
13:48
-
13:46
-
13:40
-
13:39
-
13:32
-
13:30
-
13:24
-
13:22
-
13:18
-
13:15
-
13:13
-
13:07
-
12:55
-
12:52
-
12:40
-
12:34
-
12:26
-
12:24
-
12:15
-
12:02