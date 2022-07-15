Циннбауэр: «Локомотив» — интересный проект, тем более я семь месяцев находился без работы

Новый главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр признался, что считает московский клуб отличным вариантом для продолжения карьеры, особенно после семимесячного перерыва в работе.

«Понимаю интерес к вопросам о политике в связи с нынешней ситуацией, но хочется говорить только о футболе. «Локомотив» — очень интересный проект, предложение было очень интересным. Тем более в течение семи месяцев я находился без работы. Это отличный клуб с хорошей инфраструктурой, базой, большой историей», — передаёт слова Циннбауэра корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, ранее сообщалось, что назначение Циннбауэра на пост наставника «Локо» носит формальный характер. Фактически роль главного тренера железнодорожников продолжит исполнять Марвин Комппер. Однако у него нет необходимой лицензии, чтобы занимать эту должность официально, поэтому юридически наставником команды будет считаться Циннбауэр.