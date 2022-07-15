Томас Цорн рассказал о планах «Локомотива» в летнее трансферное окно

Спортивный директор московского «Локомотива» Томас Цорн рассказал о планах железнодорожников на текущее летнее трансферное окно. Он назвал приоритетную позицию, на которую ведётся усиление.
«У нас есть селекция и тренерский штаб, которые формируют совместные решения по селекции. Ещё до сбора наша команда была хорошо укомплектована. У нас уехал Кухта, поэтому мы будем искать ему замену. Есть несколько футболистов, с которыми ведём переговоры. Мы ищем усиление только в линию атаки», — передаёт слова Цорна корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Напомним, по итогам минувшего сезона-2021/2022 московский «Локомотив» занял шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом России по футболу стал санкт-петербургский «Зенит».
- 15 июля 2022
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