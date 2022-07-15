Цорн: Баринов — игрок «Локомотива». У клуба нет никакого намерения его продавать

Спортивный директор московского «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал слухи о возможном уходе полузащитника Дмитрия Баринова.



«Бара — игрок «Локомотива». У клуба нет никакого намерения его продавать. Капитанская повязка? Это дело главного тренера: объявить капитана перед первым матчем», — передаёт слова Цорна корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.



В минувшем сезоне 25-летний полузащитник принял участие в 23 матчах Российской Премьер-Лиги и отдал две результативные передачи. С 2019 года Баринов вызывается в сборную России.



Напомним, по итогам минувшего сезона-2021/2022 московский «Локомотив» занял шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом России по футболу стал санкт-петербургский «Зенит».

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