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Дмитрий Баринов ответил на вопрос, готов ли стать капитаном «Локомотива»

Дмитрий Баринов ответил на вопрос, готов ли стать капитаном «Локомотива»
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Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов ответил на вопрос, готов ли стать капитаном железнодорожников.

«Готов ли быть капитаном? Завтра объявит тренер — сами увидите. Если бы я не был готов, я бы не принимал капитанскую повязку. Не всегда получается, но я всегда готов гнать команду вперёд», — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

В минувшем сезоне 25-летний полузащитник принял участие в 23 матчах Российской Премьер-Лиги и отдал две результативные передачи. С 2019 года Баринов вызывается в сборную России. Напомним, Дмитрий является воспитанником «Локомотива». Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года.

Напомним, по итогам минувшего сезона-2021/2022 московский «Локомотив» занял шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом России по футболу стал санкт-петербургский «Зенит».

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