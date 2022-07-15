Баринов: «Зенит»? Бороться можно со всеми. Вспомните, какой «Локо» был после зимней паузы

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о борьбе за чемпионство с «Зенитом» в сезоне-2022/2023.



«Бороться можно со всеми. Если вспомнить, какой «Локо» был после зимней паузы, сейчас вы увидите совсем другую команду. Мы готовы бороться с «Зенитом», — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.



В минувшем сезоне 25-летний полузащитник принял участие в 23 матчах Российской Премьер-Лиги и отдал две результативные передачи. С 2019 года Баринов вызывается в сборную России. Напомним, Дмитрий является воспитанником «Локомотива». Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года.



Напомним, по итогам минувшего сезона-2021/2022 московский «Локомотив» занял шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом России по футболу стал санкт-петербургский «Зенит».