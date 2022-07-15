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В «Локомотиве» ответили на слова Сёмина об иностранцах в клубе

В «Локомотиве» ответили на слова Сёмина об иностранцах в клубе
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Спортивный директор московского «Локомотива» Томас Цорн ответил на слова известного специалиста Юрия Сёмина, который заявил, что нужно делать акцент на российских игроках и тренерах, а не приглашать в клуб иностранцев.

«Юрия Павловича Сёмина мы очень уважаем, он легенда «Локомотива». Иностранный вектор? У нас немецко-австрийский тренерский штаб, семь легионеров в команде, хотя заявить можно даже больше. Не вижу, что у нас очень много иностранных сотрудников. Есть много квалифицированных россиян. У нас есть тот же Заур Хапов, который работает и помогает команде много лет», — передаёт слова Томаса Цорна корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, недавно «Локомотив» возглавил немецкий специалист Йозеф Циннбауэр.

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