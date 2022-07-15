Циннбауэр: я всегда хотел выигрывать титулы. То же самое и в «Локомотиве»

Новый главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр высказался о целях московского клуба.

«Моя тренерская команда строилась на том, что я всегда хотел завоевать титул. То же самое и в «Локомотиве». Планы самые оптимистичные, должны быть всегда цели. Будем идти от игре к игре. Хотим что-то взять, но в РПЛ большая конкуренция, много команд бьются за титул.

На данный момент не готовится к игре первого тура только Жемалетдинов, все остальные в строю», — передаёт слова Циннбауэра корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, ранее сообщалось, что назначение Циннбауэра на пост наставника «Локо» носит формальный характер. Фактически роль главного тренера железнодорожников продолжит исполнять Марвин Комппер. Однако у него нет необходимой лицензии, чтобы занимать эту должность официально, поэтому юридически наставником команды будет считаться Циннбауэр.