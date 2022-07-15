Цорн: я не пробовал получить Fan ID. В «Локомотиве» тоже ещё ничего не начали оформлять

Спортивный директор московского «Локомотива» Томас Цорн высказался о ситуации с получением Fan ID в стане железнодорожников.
«Я пока не пробовал получить Fan ID. В команде тоже ещё не начинали оформлять. Займёмся этим чуть позже», — передаёт слова Цорна корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Напомним, 30 декабря 2021 года президентом России Владимиром Путиным был подписан закон о введении паспорта болельщика для посещения спортивных мероприятий. Fan ID — это электронный документ, необходимый для идентификации зрителя, участника и иных лиц, задействованных в проведении турнира, в целях обеспечения безопасности и общественного порядка.
Ранее сообщалось, что на внедрение этой системы в 2021-2022 годах из бюджета будет выделено порядка 773 млн рублей.
- 15 июля 2022
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