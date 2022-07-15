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Представитель Игнатьева: Иван поддерживает форму вместе с «Локомотивом» — это не просмотр

Представитель Игнатьева: Иван поддерживает форму вместе с «Локомотивом» — это не просмотр
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Алан Агузаров, представляющий интересы нападающего Ивана Игнатьева, отреагировал на информацию о нахождении своего клиента на просмотре в «Локомотиве».

«Это наша внутренняя договорённость с Томасом по поводу того, что он сейчас находится на базе. Это не просмотр. Мне нужно было, чтобы он эти дни тренировался с командой. Игнатьев поддерживает форму. У нас есть понимание по будущему Ивана. В течение нескольких дней определимся», — сказал Агузаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, ранее появилась информация, что бывший нападающий «Крыльев Советов» и «Краснодара» Иван Игнатьев находится на просмотре в «Локомотиве».

Прошедший сезон Иван начинал в «Рубине» и провёл девять матчей в Российской Премьер-Лиге. Затем футболист на правах аренды присоединился к «Крыльям Советов», за которые забил один гол в пяти встречах РПЛ.

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