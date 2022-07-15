Томас Цорн: в «Локомотиве» не планируют трансферов на выход нынешним летом

Спортивный директор московского «Локомотива» Томас Цорн заявил, что в клубе не планируют трансферов на выход нынешним летом.
«Могу сказать, что Камано — важная часть команды. Не собираемся его продавать, у него ещё год контракта, замотивирован играть за «Локомотив». Трансферов на выход не планируем», — передаёт слова Цорна корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Напомним, по итогам минувшего сезона-2021/2022 московский «Локомотив» занял шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом России по футболу стал санкт-петербургский «Зенит».
Сегодня, 15 июля, стартует новый розыгрыш чемпионата России по футболу. Матчем-открытием Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 станет противостояние действующего чемпиона «Зенита» с подмосковными «Химками». Игра пройдёт на стадионе «Арена Химки», стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.
- 15 июля 2022
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