В «Локомотиве» предположили, когда Жемалетдинов вернётся в строй после тяжёлой травмы

Спортивный директор московского «Локомотива» Томас Цорн выразил надежду, что травмированный полузащитник Рифат Жемалетдинов вернётся в строй ко второй половине сезона-2022/2023.
«Надеемся, что во второй половине чемпионата Рифат вернётся. После операции всё выглядит очень хорошо. Не собираемся брать десятку на замену Рифату, потому что Жемалетдинов очень ценный для нас игрок», — передаёт слова Цорна корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
В июне Рифат получил повреждение ахиллова сухожилия во время предсезонного сбора. Сообщалось, что Жемалетдинов пропустит от семи до девяти месяцев. В данный момент он проходит этап реабилитации в одной из испанских клиник.
В минувшем сезоне Рифат Жемалетдинов провёл 30 матчей во всех турнирах, отметившись девятью голами и семью голевыми передачами. Также игрок вошёл в список 33 лучших игроков сезона по версии РФС.
- 15 июля 2022
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