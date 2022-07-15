В «Локомотиве» высказались о ситуации с выплатами «Аталанты» за Алексея Миранчука

Спортивный директор московского «Локомотива» Томас Цорн объяснил, как обстоит ситуация с выплатами «Аталанты» за полузащитника Алексея Миранчука.



«Денежных задержек по трансферам на выход нет. Что касается выплат «Аталанты» по Миранчуку, они не отказываются от своих обязанностей, но ждут рекомендаций ФИФА», — передаёт слова Цорна корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.



Напомним, Миранчук перешёл в «Аталанту» из московского «Локомотива» осенью 2020 года. В прошлом сезоне 26-летний полузащитник принял участие в 19 матчах итальянской Серии А, забил два гола и отдал пять результативных передач. Действующее соглашение Миранчука с «Аталантой» рассчитано до 30 июня 2024 года.



Напомним, по итогам минувшего сезона-2021/2022 московский «Локомотив» занял шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом России по футболу стал санкт-петербургский «Зенит».

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