Дмитрий Баринов: жду первый гол на «РЖД Арене» — никогда там не забивал

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал об ожиданиях от нового сезона.
«Ожидания от сезона? Честно сказать, очень жду первый гол в Черкизове, потому что никогда там не забивал. Буду стараться, чтобы сделать это уже в первом туре», — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
В 1-м туре нового сезона Российской Премьер-Лиги «Локомотив» сыграет с «Пари Нижний Новгород». Матч состоится в воскресенье, 17 июля. Игра начнётся в 17:30 на «РЖД Арене».
В сезоне-2021/2022 полузащитник «Локомотива» принял участие в 23 матчах Российской Премьер-Лиги и отдал две результативные передачи. С 2019 года Баринов вызывается в сборную России. Напомним, Дмитрий является воспитанником «Локомотива». Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года.
По итогам сезона-2021/2022 московский «Локомотив» занял шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом России по футболу стал «Зенит» из Санкт-Петербурга.
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