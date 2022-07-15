Дмитрий Баринов: жду первый гол на «РЖД Арене» — никогда там не забивал

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал об ожиданиях от нового сезона.

«Ожидания от сезона? Честно сказать, очень жду первый гол в Черкизове, потому что никогда там не забивал. Буду стараться, чтобы сделать это уже в первом туре», — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

В 1-м туре нового сезона Российской Премьер-Лиги «Локомотив» сыграет с «Пари Нижний Новгород». Матч состоится в воскресенье, 17 июля. Игра начнётся в 17:30 на «РЖД Арене».

В сезоне-2021/2022 полузащитник «Локомотива» принял участие в 23 матчах Российской Премьер-Лиги и отдал две результативные передачи. С 2019 года Баринов вызывается в сборную России. Напомним, Дмитрий является воспитанником «Локомотива». Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года.



По итогам сезона-2021/2022 московский «Локомотив» занял шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом России по футболу стал «Зенит» из Санкт-Петербурга.