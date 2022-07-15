Губернатор Воронежской области рассказал о работах по реконструкции стадиона «Факел»

Губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал, как проходит реконструкция стадиона «Факел».

«На днях встречался с руководством белорусской компании, которая занимается реконструкцией стадиона «Факел».



Если говорить о ходе строительства, подрядчик уже сделал котлован под западную, восточную и южную трибуны. Сейчас ведётся бетонирование фундаментов трибун. Собираюсь лично проверить ход работ.



Наша команда вышла в Премьер-Лигу, поэтому решение об увеличении вместимости стадиона до 10 тыс. мест — необходимо. Такой объект будет соответствовать первой категории и сможет принимать матчи Премьер-Лиги. Стадион будет готов в 2023 году», — написал Гусев в своём телеграм-канале.

Фото: Из личного архива

Фото: Из личного архива

Фото: Из личного архива

Фото: Из личного архива

Напомним, «Факел» по итогам сезона-2021/2022 Футбольной национальной лиги (ФНЛ) поднялся в Российскую Премьер-Лигу.