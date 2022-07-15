В «Аяксе» отказались комментировать информацию об интересе ЦСКА к защитнику Магальяну

Директор по связям с общественностью «Аякса» Миэль Бринкхус отказался комментировать новость об интересе к защитнику команды Лисандро Магальяну со стороны московского ЦСКА.

«Магальян может покинуть «Аякс» и перейти в ЦСКА? Извините, но мы никогда не комментируем подобные новости», — сказал Бринкхус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Ранее «Спорт-экспресс» сообщал, что ЦСКА интересуется защитником «Аякса» Лисандро Магальяном. Московский клуб хочет усилить центр обороны 28-летним аргентинцем.

Напомним, ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам минувшего сезона. Летом тренерский мостик армейцев покинул Алексей Березуцкий, а на его место пришёл Владимир Федотов из «Сочи».