Гамид Агаларов стал игроком «Ахмата»

Грозненский «Ахмат» объявил о переходе нападающего Гамида Агаларова из «Уфы». 21-летний форвард подписал с клубом контракт сроком на три года.
Агаларов будет выступать за «Ахмат» под 77-м номером. Уже сегодня вечером он проведёт первую тренировку с новой командой.
Ранее источники «Чемпионата» сообщали, что «Ахмат» заплатит «Уфе» за Агаларова € 1,5 млн + 50% с последующей продажи нападающего.
Напомним, форвард в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги с 19 голами. «Уфа» по итогам сезона-2021/2022 вылетела в Первую лигу. Сообщалось, что у Агаларова были предложения от португальских и бельгийских команд.
Новый розыгрыш РПЛ начнётся 15 июля. Первый матч грозненский «Ахмат» проведёт дома с московским «Спартаком». Встреча пройдёт в субботу, 16 июля, и начнётся в 20:00 мск.
- 15 июля 2022
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