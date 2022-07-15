Гамид Агаларов стал игроком «Ахмата»

Грозненский «Ахмат» объявил о переходе нападающего Гамида Агаларова из «Уфы». 21-летний форвард подписал с клубом контракт сроком на три года.

Агаларов будет выступать за «Ахмат» под 77-м номером. Уже сегодня вечером он проведёт первую тренировку с новой командой.

Ранее источники «Чемпионата» сообщали, что «Ахмат» заплатит «Уфе» за Агаларова € 1,5 млн + 50% с последующей продажи нападающего.

Напомним, форвард в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги с 19 голами. «Уфа» по итогам сезона-2021/2022 вылетела в Первую лигу. Сообщалось, что у Агаларова были предложения от португальских и бельгийских команд.

Новый розыгрыш РПЛ начнётся 15 июля. Первый матч грозненский «Ахмат» проведёт дома с московским «Спартаком». Встреча пройдёт в субботу, 16 июля, и начнётся в 20:00 мск.